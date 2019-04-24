Викрав немовля і гроші: деталі інциденту в Тернополі

Вкрав немовля в Тернополі (Колаж РБК-Україна)

Злочинець бризнув жінці в обличчя сльозогінним газом і викрав чотиримісячного малюка

У Тернополі чоловік напав на колишню дружину, викрав дитину, забрав усі гроші та втік. Про це повідомляють "Новини Тернопільщини".

Жителька обласного центру звернулася до правоохоронців міста Тернополя і розповіла, що її колишній чоловік, 38-річний житель Збаража, вдерся в її житло і вкрав дитину.

Жінка вийшла в комору, а колишній чоловік чекав її біля вхідних дверей. Як тільки двері відчинилися, він випустив їй в очі сльозогінний газ, проник в квартиру, викрав чотиримісячне немовля, дві тисячі гривень та банківські картки. Як він сказав жінці – гроші йому потрібні на утримання дитини. Після цього він зник у невідомому напрямку.

У Тернополі чоловік викрав чотиримісячного немовляти (pixabay.com)

Постраждала звернулася до медиків, які діагностували у неї опік очей, а після надання першої допомоги вона пішла в поліцію і написала заяву.

На даний момент співробітники правоохоронних органів намагаються встановити місцезнаходження злочинця і проводять розслідування.

"За скоєння крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень йому інкримінують частину 1 статті 185 та частина 1 статті 125 ККУ", - повідомили в поліції.

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