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Керченский стрелок: неожиданный поворот в деле о массовом убийстве

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 15:34
Керченский стрелок: неожиданный поворот в деле о массовом убийстве
Коллаж РБК-Украина

Эксперт рассказал о мотивах убийства керченским стрелком людей

Глава Следкома России Александр Бастрыкин рассказал, что подтолкнуло керченского стрелка к преступлению. Оказывается, студент Владислав Росляков подвергался постоянным унижениям сокурсников и решил отомстить недоброжелателям.

Владислав Росляков, устроивший 17 октября в оккупированном Крыму массовое убийство людей, не мог купить себе одежду известных брендов, а потому его травили другие дети.

Глава Следкома РФ считает, что именно данный фактор мог побудить злоумышленника пойти на преступление. Он утверждает, что парень подвергался унижениям на основе разного имущественного положения.

Бастрыкин указал: "Оказывается, этого парня в Керчи постоянно унижали одноклассники. Сейчас, как оказалось, необходимо ходить только в американских джинсах, а не в подделке. И футболка должна быть тоже не подделкой. А он носил подделку, которую покупал на рынке, потому что у него одна мама была. Его все время унижали, и вот результат".

Глава Следкома РФ подчеркнул, что сегодня необходимо поощрять "нравственное и положительное поведение" граждан. "Это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы", - заключил глава Следкома.

Напомним, что в результате расстрела погибло 18 человек и  около 40-ка пострадали. Российский следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту теракта в Керчи. В сети уже появились кадры из камер наблюдений, а недавно также были обнародованы аудиозаписи с голосом очевидицы масштабной трагедии. Аудио было опубликовано на видеохостинге YouTube на канале "kerchnettv".

А также сообщалось, что одногруппники 18-летнего Влада рассказали, что парень был очень замкнутым, мало с кем общался, проявлял интерес к маньякам и давно удалил аккаунты во всех социальных сетях.

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