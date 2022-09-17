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Викачка грошей: лікар назвала популярні ліки, які взагалі не працюють

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Субота 17 вересня 2022 08:45
Викачка грошей: лікар назвала популярні ліки, які взагалі не працюють фото: Які ліки не працюють і є фуфломіцинами (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Противовірусні, імуномодулятори, імуностимулятори, гепатопротектори, ноотропи, гомеопатія. Що спільного в цих "ліках"? Всі вони - фуфломіцини, тобто ці ліки працюють лише на викачку грошей з вашого гаманця.

Про це розповіла сімейний лікар на сторінці лікарів-блогерів sviy.doc.

Що не так з противірусними?

Вони не полегшують перебіг захворювання і не впливають на віруси. Імуномодулятори та інтерферони так само не допомагають при хворобі.

Гомеопатія - це взагалі цікаво

Мало того, що в цих ліках діюча речовина також не має ефективності, її ще й дуже мало або й зовсім немає. Адже гомеопатія базується на величезних розведеннях своєї діючої речовини.

Ноотропи не зроблять вам супермозок

Зрозуміло, хотілося б мати чарівну пігулку для розуму. Але це, на жаль, неможливо. Вони не покращують ні роботу мозку, ні кровообігу.

Що робити, щоб не витрачати кошти на такі препарати?

Насправді цим повинен займатися лікар, який стежить за сучасними досягненнями медицини. Такий не призначає ліків з цього списку.

Раніше лікар розповів всю правду про "кашель, що опустився".

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