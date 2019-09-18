Умер известный футболист - обладатель множества трофеев (фото)

Умер известный футболист Фернандо Риксен (иллюстративное фото: pixabay.com)

Фернандо Риксен был обладателем Кубка УЕФА в составе "Зенита"

Известный футболист Фернандо Риксен, который играл в сборной Нидерландов, в команде "Рейнджерс", а также в составе российского "Зенита" скончался в возрасте 43 лет от неизлечимого заболевания.

Шесть лет назад у Фернандо Риксена диагностировали редкое неизлечимое заболевание – боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Спортсмен год назад потерял способность говорить и общаться с окружающими мог только с помощью специального речевого компьютера, который купили ему голландцы.

Фернандо Риксен (фото: instagram.com/veronikaricksen)

В 2013 году он выпустил автобиографическую книгу под названием "Дух бойца". В ней он рассказал о своих успехах в спорте, а также признался, что у него были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Фернандо Риксен родился 27 июля 1976 года в Лимбурге. В 1993 году дебютировал в основном составе клуба "Фортуна" Ситтард. В 2000 году перешел в шотландский "Рейнджерс", где в 2004-2005 годах получил звание "Игрок года". В 2006 году его пригласили в российскую команду "Зенит", но в 2009 году контракт был расторгнут из-за нарушения дисциплины. Однако за годы в РФ футболист успел стать обладателем Суперкубка России и выиграл кубок УЕФА. За годы своей карьеры Риксен дважды получил звание чемпиона Шотландии, кубок Шотландии.

Риксен был известен своим буйным характером и это сильно мешало ему в карьере. В одном из интервью он также признался, что имел проблемы с алкоголем и он даже лечился в реабилитационном центре.

Фернандо Риксен с женой Вероникой (instagram.com/veronikaricksen)

Был женат на россиянке – Веронике, в 2012 году у него родилась дочь – Изабелла. В 2013 году он завершил свою профессиональную карьеру и пока позволяло здоровье – играл на любительском уровне за команду "Минор". Последний год Риксен находился в хосписе в городе Эйрдри, так как нуждался в постоянном присмотре врачей, его полностью парализовало.

В начале июня 2019 года он записал видеообращение к своим друзьям, родным и поклонникам, где поблагодарил за поддержку и помощь. Запись показали на прощальном вечере в Глазго. 18 сентября 2019 года Фернандо Риксен умер.