Помер відомий футболіст - володар багатьох трофеїв (фото)

Помер відомий футболіст Фернандо Ріксен (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фернандо Ріксен був володарем Кубку УЄФА у складі "Зеніту"

Відомий футболіст Фернандо Ріксен, який грав у збірній Нідерландів, в команді "Рейнджерс", а також у складі російського "Зеніту" помер у віці 43 років від невиліковного захворювання.

Шість років тому у Фернандо Риксена діагностували рідкісне невиліковне захворювання – бічний аміотрофічний склероз (хвороба Лу Геріга). Спортсмен рік тому втратив здатність говорити і спілкуватися з оточуючими міг тільки за допомогою спеціального мовного комп'ютера, який купили йому голландці.

Фернандо Риксен (фото: instagram.com/veronikaricksen)

У 2013 році він випустив автобіографічну книгу під назвою "Дух бійця". У ній він розповів про свої успіхи в спорті, а також зізнався, що у нього були проблеми з алкоголем і наркотиками.

Фернандо Риксен народився 27 липня 1976 року в Лімбурзі. У 1993 році дебютував в основному складі клубу "Фортуна" Сіттард. У 2000 році перейшов в шотландський "Рейнджерс", де в 2004-2005 роках отримав звання "Гравець року". У 2006 році його запросили в російську команду "Зеніт", але в 2009 році контракт був розірваний за порушення дисципліни. Однак за роки в РФ футболіст встиг стати володарем Суперкубка Росії і виграв кубок УЄФА. За роки своєї кар'єри Риксен двічі отримав звання чемпіона Шотландії, кубок Шотландії.

Риксен був відомий своїм буйним характером і це сильно заважало йому в кар'єрі. В одному з інтерв'ю він також зізнався, що мав проблеми з алкоголем і він навіть лікувався в реабілітаційному центрі.

Фернандо Риксен з дружиною Веронікою (instagram.com/veronikaricksen)

Був одружений на росіянці – Вероніці, у 2012 році у нього народилася дочка Ізабелла. У 2013 році він завершив свою професійну кар'єру і поки дозволяло здоров'я – грав на аматорському рівні за команду "Мінор". Останній рік Риксен знаходився в хоспісі в місті Эйрдри, так як потребував постійного нагляду лікарів, його повністю паралізувало.

На початку червня 2019 року він записав відеозвернення до своїх друзів, рідних і шанувальників, де подякував за підтримку і допомогу. Запис показали на прощальному вечорі в Глазго. 18 вересня 2019 року Фернандо Риксен помер.