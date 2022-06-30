"Выхожу во двор, а на моем огороде - снаряд": история переселенки из Луганщины
С начала полномасштабной войны 85-летняя Неля Анатольевна провела без воды, света и газа три месяца. День и ночь ее родная Старая Краснянка Луганской области страдала от обстрелов оккупантов. Женщина до последнего момента отказывалась покинуть собственный дом, пока ситуация не стала критической.
Историю пережитого Неля Анатольевна рассказала Фонду Рината Ахметова.
"Помню, как однажды выхожу во двор, а на моем огороде - огромная яма и снаряд в ней", - рассказывает Неля Анатольевна.
В начале апреля женщине чудом удалось эвакуироваться к своей дочери в Киев. Недавно для оформления справки ВПО Неля Анатольевна обратилась в управление социальной защиты населения в Днепровском районе столицы.
В тот же день переселенка получила там гуманитарную помощь от фонда.
Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи, Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".