"Выхожу во двор, а на моем огороде - снаряд": история переселенки из Луганщины

С начала полномасштабной войны 85-летняя Неля Анатольевна провела без воды, света и газа три месяца. День и ночь ее родная Старая Краснянка Луганской области страдала от обстрелов оккупантов. Женщина до последнего момента отказывалась покинуть собственный дом, пока ситуация не стала критической.

"Помню, как однажды выхожу во двор, а на моем огороде - огромная яма и снаряд в ней", - рассказывает Неля Анатольевна.

В начале апреля женщине чудом удалось эвакуироваться к своей дочери в Киев. Недавно для оформления справки ВПО Неля Анатольевна обратилась в управление социальной защиты населения в Днепровском районе столицы.

В тот же день переселенка получила там гуманитарную помощь от фонда.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи, Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".