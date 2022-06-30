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"Виходжу на подвір’я, а на моєму городі - снаряд": історія переселенки з Луганщини

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Четвер 30 червня 2022 19:45
"Виходжу на подвір’я, а на моєму городі - снаряд": історія переселенки з Луганщини Фото: переселенки з Луганщини розповіла свою історію (прес-службу фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Від початку повномасштабної війни 85-річна Неля Анатоліївна провела без води, світла та газу три місяці. День і ніч її рідна Стара Краснянка, що на Луганщині, потерпала від обстрілів окупантів. Жінка до останнього моменту відмовлялася покинути власний будинок, допоки ситуація не стала критичною.

Історію пережитого Неля Анатоліївна розказала Фонду Ріната Ахметова.

"Пам’ятаю, як одного разу виходжу на подвір’я, а на моєму городі - величезна яма і снаряд у ній", - розповідає Неля Анатоліївна.

На початку квітня жінці дивом вдалося евакуюватися до своєї доньки в Київ. Нещодавно для оформлення довідки ВПО Неля Анатоліївна звернулася до управління соціального захисту населення в Дніпровському районі столиці.

Того ж дня переселенка отримала там гуманітарну допомогу від фонду.

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі, Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Усього буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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