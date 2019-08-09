На выходных украинцев ждет мерзкая погода: каким областям не повезет

Погода в Украине в ближайшие выходные, 10 и 11 августа, принесет снижение температуры воздуха. А в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в субботу жители восточных областей столкнутся с непогодой - синоптики прогнозируют им дожди и грозы со шквалами. На остальной территории будет сухо.

Ближайшей ночью в среднем от +12 до +16 тепла. Теплее на южном побережье, где ночь буде способствовать романтическим прогулкам по пляжу - от +18 до +20 градусов.

Завтра днем нежарко на Севере, Востоке, в центральных областях и части западного региона (+23... +27 градусов).

Довольно жарко будет на Закарпатье (до +31 градуса), в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой областях и на Юге - от +27 до +30 по Цельсию.

Киев проведет субботу, 10 августа, без осадков. Ближайшей ночью от +14 до +16, днем +24... +26 тепла.

Погода в Украине 10 августа (фото: meteo.gov.ua)

В ночь с субботы на воскресенье на Западе потеплеет на пару градусов (+15... +17), а на Юге наоборот станет свежо после субботних +20 тепла. А в Сумской области и вовсе мерзкие ночные +11... +13.

Дневная температура будет приблизительно такой же, что и в субботу. А вот дожди на Востоке закончатся, но выпадут на Западе и в северных областях - здесь днем пасмурно, будет моросить дождь.

В Киеве в воскресенье осадки не предвидятся. Ночью +15... +17, днем комфортные +25... +27 градусов.

Погода в Украине 11 августа (фото: meteo.gov.ua)

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Также мы писали, что жители города Здолбунов Ровенской области столкнулись с сильным и неожиданным смерчем, который посрывал с домов крыши и оборвал провода.