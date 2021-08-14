Выходные и праздники сентября 2021: все важные даты и сколько будем отдыхать

Сентябрь 2021 будет небогат выходными днями, но нас ждут много интересных праздников, в том числе профессиональных и церковных. В частности, мы отпразднуем День знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.
Какие еще праздники мы отметим, сколько будем отдыхать и работать - читайте ниже в нашем материале.
Сколько нас ждет выходных и рабочих дней
Сентябрь - один из немногих месяцев, в которых не предусмотрены дополнительные выходные, связанные с важными государственными праздниками.
В этом месяце 30 дней, из которых 22 - рабочих и 8 - выходных.
Отдыхать украинцы будут в такие дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.
Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в сентябре 2021
Все праздники сентября 2021
1 сентября - День знаний
2 сентября - День нотариата
5 сентября - День предпринимателя
8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
9 сентября - Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика
10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна; День украинского кино; День физкультуры и спорта
12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День танкистов
13 сентября - День программиста
15 сентября - Международный день демократии; День HR-менеджера
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
17 сентября - День спасателя
18 сентября - День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника
19 сентября - День работника леса
20 сентября - День рекрутера
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы; День мира; Международный день мира
22 сентября - День партизанской славы
26 сентября - День машиностроителя
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников; Воздвижение Креста Господня; День туризма
30 сентября - День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек