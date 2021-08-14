Выходные и праздники сентября 2021: все важные даты и сколько будем отдыхать

Сколько нас ждет выходных и рабочих дней

Сентябрь - один из немногих месяцев, в которых не предусмотрены дополнительные выходные, связанные с важными государственными праздниками.

В этом месяце 30 дней, из которых 22 - рабочих и 8 - выходных.

Отдыхать украинцы будут в такие дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в сентябре 2021

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