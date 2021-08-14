Вихідні та свята вересня 2021: всі важливі дати і скільки будемо відпочивати

Вересень 2021 буде небагатий вихідними днями, але нас чекають немало цікавих свят, в тому числі професійних і церковних. Зокрема, ми відсвяткуємо День знань, Різдво Пресвятої Богородиці, День вихователя, Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Які ще свята ми відзначимо, скільки будемо відпочивати і працювати - читайте нижче в нашому матеріалі.
Скільки нас чекає вихідних і робочих днів
Вересень - один з небагатьох місяців, в яких не передбачені додаткові вихідні, пов'язані з важливими державними святами.
Цього місяця 30 днів, з яких 22 - робочих і 8 - вихідних.
Відпочивати українці будуть в такі дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 вересня.
Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у вересні 2021
Всі свята вересня 2021
1 вересня - День Знань
2 вересня - День нотаріату
5 вересня - День підприємця
8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня - Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка
10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; День українського кіно; День фізкультури і спорту
12 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; День танкістів
13 вересня - День програміста
15 вересня - Міжнародний день демократії; День HR-менеджера
16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня - День рятувальника
18 вересня - День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника
19 вересня - День працівника лісу
20 вересня - День рекрутера
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці; День миру; Міжнародний день миру
22 вересня - День партизанської слави
26 вересня - День машинобудівника
27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників; Воздвиження Хреста Господнього; День туризму
30 вересня - День усиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек