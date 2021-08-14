Вихідні та свята вересня 2021: всі важливі дати і скільки будемо відпочивати

Скільки нас чекає вихідних і робочих днів

Вересень - один з небагатьох місяців, в яких не передбачені додаткові вихідні, пов'язані з важливими державними святами.

Цього місяця 30 днів, з яких 22 - робочих і 8 - вихідних.

Відпочивати українці будуть в такі дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 вересня.

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у вересні 2021

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