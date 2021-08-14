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Вихідні та свята вересня 2021: всі важливі дати і скільки будемо відпочивати

Автор: Світлана Мащенко

Вересень 2021 буде небагатий вихідними днями, але нас чекають немало цікавих свят, в тому числі професійних і церковних. Зокрема, ми відсвяткуємо День знань, Різдво Пресвятої Богородиці, День вихователя, Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Які ще свята ми відзначимо, скільки будемо відпочивати і працювати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Скільки нас чекає вихідних і робочих днів

Вересень - один з небагатьох місяців, в яких не передбачені додаткові вихідні, пов'язані з важливими державними святами.

Цього місяця 30 днів, з яких 22 - робочих і 8 - вихідних.

Відпочивати українці будуть в такі дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 вересня.

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у вересні 2021

Всі свята вересня 2021

  • 1 вересня - День Знань
  • 2 вересня - День нотаріату
  • 5 вересня - День підприємця
  • 8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня - Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка
  • 10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
  • 11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; День українського кіно; День фізкультури і спорту
  • 12 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; День танкістів
  • 13 вересня - День програміста
  • 15 вересня - Міжнародний день демократії; День HR-менеджера
  • 16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
  • 17 вересня - День рятувальника
  • 18 вересня - День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника
  • 19 вересня - День працівника лісу
  • 20 вересня - День рекрутера
  • 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці; День миру; Міжнародний день миру
  • 22 вересня - День партизанської слави
  • 26 вересня - День машинобудівника
  • 27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників; Воздвиження Хреста Господнього; День туризму
  • 30 вересня - День усиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек

Раніше ми писали, коли українці відсвяткують Три Спаси, і що потрібно обов'язково зробити.

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