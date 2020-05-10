ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выходные и праздники в июне 2020: украинцы получат два дополнительных дня

STYLERЖизнь    10.05.2020 - 09:36
Выходные и праздники в июне 2020: украинцы получат два дополнительных дня
Выходные и праздники в июне 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

В июне 2020 года украинцев ждут дополнительные выходные дни

В июне Украина будет традиционно отмечать два праздника – День Святой Троицы и День Конституции Украины. По закону, оба дня – официальные выходные дни, соответственно украинцы получат в июне два длинных уик-энда для отдыха.

В июне 2020 года будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Первый длинный уик-энд украинцев ждет в начале месяца, так как праздник Святой Троицы в этом году выпадает на 7 июня, воскресенье. Соответственно, следующий рабочий день за ним, а это понедельник, 8 июня, становится также выходным. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 июня.

День Конституции Украины отмечается 28 июня и в 2020 году этот праздник выпадает на воскресенье, соответственно, следующий рабочий день за ним, понедельник, 29 июня, также становится выходным. Украинцы смогут отдохнуть снова три дня подряд – 27, 28 и 29 июня.

В июне будут отмечаться такие праздники и памятные даты:

  • 1 июня – Международный день защиты детей
  • 4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии
  • 5 июня – Международный день окружающей среды
  • 6 июня – День журналиста
  • 7 июня – День Святой Троицы
  • 8 июня – Всемирный день океанов
  • 9 июня – Международный день друзей
  • 20 июня – Всемирный день беженцев
  • 25 июня – День таможенной службы Украины
  • 28 июня – День Конституции Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк сделал заявление о своей работе на майские праздники.

Теги Новости Украины выходныеПраздникиТроица
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь