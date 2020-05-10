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Вихідні та свята в червні 2020: українці отримають два додаткових дні

STYLERЖиття    10.05.2020 - 09:36
Вихідні та свята в червні 2020: українці отримають два додаткових дні
Вихідні та свята в червні 2020 року (Колаж РБК-Україна)

У червні 2020 року українців чекають додаткові вихідні дні

У червні Україна буде традиційно відзначати два свята – День Святої Трійці та День Конституції України. За законом, обидва дні – офіційні вихідні дні, відповідно українці отримають у червні два довгих вік-енди для відпочинку.

У червні 2020 року буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Перший довгий вік-енд українців чекає на початку місяця, оскільки свято Святої Трійці в цьому році випадає на 7 червня, неділю. Відповідно, наступний робочий день за ним, а це понеділок, 8 червня, стає також вихідним. Таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 і 8 червня.

День Конституції України відзначається 28 червня й у 2020 році це свято випадає на неділю, відповідно, наступний робочий день за ним, понеділок, 29 червня, також буде вихідним. Українці зможуть відпочити знову три дні поспіль – 27, 28 і 29 червня.

У червні будуть відзначатися такі свята та пам'ятні дати:

  • 1 червня – Міжнародний день захисту дітей
  • 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії
  • 5 червня – Міжнародний день навколишнього середовища
  • 6 червня – День журналіста
  • 7 червня – День Святої Трійці
  • 8 червня – Всесвітній день океанів
  • 9 червня – Міжнародний день друзів
  • 20 червня – Всесвітній день біженців
  • 25 червня – День митної служби України
  • 28 червня – День Конституції України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк зробив заяву про свою роботу на травневі свята.

Теги Новини України выходныеПраздникиТроица
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