Вихідні та свята в червні 2020: українці отримають два додаткових дні

Вихідні та свята в червні 2020 року (Колаж РБК-Україна)

У червні 2020 року українців чекають додаткові вихідні дні

У червні Україна буде традиційно відзначати два свята – День Святої Трійці та День Конституції України. За законом, обидва дні – офіційні вихідні дні, відповідно українці отримають у червні два довгих вік-енди для відпочинку.

У червні 2020 року буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Перший довгий вік-енд українців чекає на початку місяця, оскільки свято Святої Трійці в цьому році випадає на 7 червня, неділю. Відповідно, наступний робочий день за ним, а це понеділок, 8 червня, стає також вихідним. Таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 і 8 червня.

День Конституції України відзначається 28 червня й у 2020 році це свято випадає на неділю, відповідно, наступний робочий день за ним, понеділок, 29 червня, також буде вихідним. Українці зможуть відпочити знову три дні поспіль – 27, 28 і 29 червня.

У червні будуть відзначатися такі свята та пам'ятні дати:

1 червня – Міжнародний день захисту дітей

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії

5 червня – Міжнародний день навколишнього середовища

6 червня – День журналіста

7 червня – День Святої Трійці

8 червня – Всесвітній день океанів

9 червня – Міжнародний день друзів

20 червня – Всесвітній день біженців

25 червня – День митної служби України

28 червня – День Конституції України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк зробив заяву про свою роботу на травневі свята.