Выходные на майские праздники 2022: будем ли отдыхать дополнительно

Близятся майские праздники, когда украинцы традиционно отдыхают дополнительно 1 и 9 мая. Но в этом году из-за войны и военного положения все может измениться, как и с отменой выходного в понедельник после Пасхи.
Какие праздники и сколько будет выходных - читайте в материале Styler ниже.
После продления 26 марта военного положения в Украине еще на тридцать дней, стало понятно, что дополнительного выходного на Пасху не будет из-за внесенных в Трудовой кодекс изменений.
Пока срок действия военного положения не распространяется на майские праздники. Если же его продлят, тогда в календаре могут быть изменения.
Предварительно, отдыхать украинцы будут 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая.
То есть в последнем месяце весны 20 рабочих и 11 выходных дней. Поскольку 1 мая - это воскресенье, 2 мая тоже может быть выходным днем.
1 мая - День труда.
3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы), Радоница.
7 мая - День радио.
8 мая - День матери, Международный день Красного Креста.
8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященныe памяти жертв Второй Мировой вoйны.
9 мая - День Победы, День Европы (международный).
12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
15 мая - Международный день семей, Всеукраинский день работников культуры, День молодежных и детских общественныx организаций, Дeнь памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа.
17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
18 мая - Международный день музеев.
19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.
20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.
21 мая - День науки, День Европы, Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
23 мая - Праздник Героев.
24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры, день Кирилла и Мефодия.
25 мая - День филолога.
28 мая - День сварщика, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, День пограничника.
29 мая - День Киева, День химика и Международный день миротворцев ООН.
31 мая - Всемирный день без табака.
Ранее мы писали про календарь стрижек на апрель 2022.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.