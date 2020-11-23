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Выходные в декабре 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Автор: Людмила Жукова

В последнем месяце года украинцы будут отдыхать 9 дней

Близится декабрь, который станет последним месяцем уходящего 2020 года. В следующем предновогоднем месяце у украинцев будет 9 выходных. Дело в том, что 25 декабря в нашей стране будет праздноваться католическое Рождество, которое объявлено выходным днем. Этот праздник выпадает на пятницу. Соответственно украинцы будут отдыхать 3 дня - 25, 26 и 27 декабря.

Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано сократить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день в канун Нового года – 31 декабря. Это будет четверг. В некоторых частных компаниях в этот день сотрудники не выходят на работу, но это решается индивидуально на предприятии.

Отметим, что в декабре 2020 года в Украине всего будет 22 рабочих и девять выходных дней.

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Кстати, в декабре в Украине отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая (19 декабря) и другие. Но на эти дни выходные для людей не предусмотрены.

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