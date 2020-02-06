"Выходка" киевского маршрутчика вдохновила стоматолога на языковой эксперимент: сеть взорвалась

В Киеве стоматолог решила провести языковой эксперимент (коллаж РБК-Украина)

В Киеве стоматолог решила проверить знание пациентов государственного языка

В Киеве стоматолог решила провести эксперимент и обслуживать только тех пациентов, которые разговаривают на украинском языке. Такая инициатива у медика Ирины Козак-Кедич возникла после случая в столичной маршрутке, водитель которой проигнорировал просьбу русскоязычного пассажира об остановке, заявив после, что не понял язык, на котором к нему обратились.

Девушка была свидетелем "инцидента" в общественном транспорте, и загорелась данным примером.

Стоматолог заявила о намерении на текущей неделе в целях эксперимента делать вид, что не понимает пациентов, которые говорят с ней на русском языке. Сама же Ирина практикует в одной из клиник на Троещине.

"Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", - написала она в своем Facebook.

В сети пост киевского стоматолога о начале "языкового эксперимента" вызвал массу обсуждений и дискуссий, а также горячих споров в комментариях, количество которых перевалило за 9 тысяч.

Отметим, что пользователи сети в основном ведут живую полемику между собой, применяя те или иные доводы, а сама же Ирина детали хода собственного "исследования" и его практической реализации решила пока не раскрывать.

Ой, Ира, классный маркетинговый ход - все украиноязычные киевляне - ваши клиенты! 10+ Засчитано.

Ирина, горжусь вами.Сам работаю заведующим стоматологического отделения в городе Черкассы. Пытаюсь разговаривать с пациентами только на государственном языке. Больше всего поражает то, что русскоязычный пациент весь прием разговаривает с тобой на русском языке, а уходя около дверей говорит тебе "дякую". Это просто кайф. Понимаю вас как никто!

В Киеве стоматолог решила обслуживать только украиноязычных пациентов (Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Ирины Козак-Кедич)

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Относительно вашего выбора - общаться на украинском - обеими руками за. Но отказать человеку в медицинской помощи из-за языка... Обратитесь на украинском - подавляющее большинство ответит на украинском. А меньшинство... Неужели откажете?

Себе хоть не врите... это все равно что от денег отказаться... тем более у стоматолога клиенты более менее постоянные... брехня одним словом.

В Киеве стоматолог решила провести языковой эксперимент (Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Ирины Козак-Кедич)

Это как минимум неэтично, непрофессионально и несправедливо. Делить простых граждан по какому либо признаку... Русский мой родной язык и мне на нем комфортно общаться, и это не мешает мне с уважением относиться к своей стране и родине Украине. Но вы почему-то решили таких как я сортировать... А если у меня вера другая и фамилия не украинская, что вы тогда со мной прикажите делать?! А вдруг ваш пациент о помощи попросит на "языке", проконсультироваться или еще что-то, тоже сделаете вид, что не понимаете? По моему это еще и подло.

Бред! Совсем уже с ума посходили со своим языком!

Ви праві, носяться з тим язиком, як з писаною торбою! Треба негайно на мову переходити!...