Выход из карантина: появился детальный план для Украины

Карантин в Украине планируют поэтапно начать снимать с 11 мая. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, вечером 24 апреля представил детальный план выхода Украины из карантина. Как наша страна будет возвращаться к образу жизни, который мы вели до коронавируса - в материале Styler.

План правительства по выходу из карантина предусматривает пять этапов, при которых постепенно будут сниматься ограничения. Но каждый этап при этом имеет определенное условие.

Этап №1. Условие: прирост больных не больше 5% в течение 10 дней

Что разрешат: откроют парки, скверы, зоны отдыха, прибережные и лесопарковые зоны. Откроется часть индустрии красоты, разрешат тренировки в командных видах спорта, торговлю непродовольственными товарами (опт и розница), разрешат продавать кофе на вынос, откроются автомойки, веломагазины, будут принимать нотариусы и адвокаты.

По самым благоприятным прогнозам первый этап, или как его условно назвали, "День К", наступит 11 мая.

Этап №2. Условие: процент новых больных уменьшается, выздоровевших - увеличивается

Что разрешат: выпускные классы пойдут учиться и готовиться к ВНО; откроют кинотеатры под открытым небом, возобновят работу спортзалы и гостиницы, разрешат спортивные состязания, где участвуют не больше 50 человек (без зрителей).

Этап №3. Условие: количество выздоровевших в 2 раза больше, чем заболевших, в течение 10 дней подряд, а загруженность больниц - меньше 10%

Что разрешат: детские площадки и спортплощадки; возобновится междугородний транспорт (внутри областей), спецперевозки в метро; некоторые образовательные учреждения; откроют ТРЦ (без развлекательных зон), кинотеатры, театры, кафе, бары, рестораны.

Этап №4. Условие: количество больных менее 5 случаев на каждую область на протяжении 10 дней

Что разрешат: запустят весь общественный транспорт (включая метро), учреждения образования и культуры; восстановят оказание плановой и стоматологической медицинской помощи; откроют спортзалы и фитнес-центры, полностью откроют ТРЦ.

Этап №5. Условие: внутренняя передача вируса в стране прекратится

Будут сняты все ограничения, кроме тех, которые ввелись местными властями на отдельных территориальных единицах.

План снятия карантина в Украине (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Ранее мы писали, что Кабинет министров назвал главное и единственное условие полного снятия карантинных ограничений в Украине.