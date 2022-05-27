Я выгораю: как справиться с ежедневной нагрузкой и не превратиться в амебу

Выгорание - это состояние при котором перестаешь чувствовать эмоции и силы. Рук опускаются и хочется лечь носом в стенку, не радует ни работа, ни фильмы, ни попытка выбраться в кафе. Даже разговоры с родными и близкими не выводят из состояния бешеной усталости и опустошенности.

Психологи называют это состояние "не в ресурсе" - это значит, что у человека нет энергии и желания что-то делать. И это первый шаг к депрессии. С таким состоянием нужно уметь справляться, так как каждому человеку необходимо наполнять внутренний ресурс.

Представьте, что внутри вас находится банка с энергией, которая постепенно опустошается на стресс, работу, усталость, сложности и негатив. Банку нужно периодически наполнять - отдыхом, положительными эмоциями и тем, что приносит удовольствие.

Что такое ресурсный список

Чтобы наполниться энергией и снова вернуться к продуктивному состоянию, составьте свой собственный ресурсный список. Возьмите листок бумаги и блокнот и начинайте записывать то, что вызывает у вас улыбку, теплые воспоминания, что вдохновляет и мотивирует.

Это могут быть фильмы, любимые блюда, пробежка, запахи, отдых на природе, рисование, танцы, шутка, которая всегда смешит. И даже люди, рядом с которыми ты всегда чувствуешь себя на высоте.

Чем больше пунктов будет в списке - тем лучше. Это такой список мелочей, которые помогут восстановить энергию по кусочкам.

Как работает ресурсный список

Почему его нужно обязательно записать на бумаге? Потому что, когда пишешь вручную - мозг больше стимулируется, и начинает сильнее работать память. В голове такой список точно держать нельзя, так как часть пунктов забудется буквально через несколько минут.

Работа ресурсного списка заключается в том, что, когда чувствуешь себя плохо и опускаются руки - ты смотришь в него и выполняешь один пункт.

Нравится вкус кофе? Пойди и завари чашку свежего кофе. Любишь яблочный пирог - купи его в магазине или испеки самостоятельно. Тебя вдохновляет герой сериала или фильма - включи и посмотри его снова.

Если ты ежедневно будешь выполнять по несколько пунктов из списка, то уже через неделю почувствуешь, как твое эмоциональное состояние начало улучшаться.

Важно записывать все, что нравится. Можно дополнять список и делать заметки в телефоне, а потом дописывать дома вручную. А в моменты упадка сил посмотришь в него и будешь знать, как поднять настроение.

Какие бывают списки

Списки можно составлять на разные случаи жизни и разные состояния. Они всегда помогают структурировать информацию, так как в наших головах порой царит хаос. И в нужные моменты мы все забываем.

Примеры списков: