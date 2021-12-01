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Выгнавшая мужа из дома Нина Матвиенко передумала разводиться: не дождетесь!

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 14:22
Выгнавшая мужа из дома Нина Матвиенко передумала разводиться: не дождетесь! Фото: Нина Матвиенко передумала разводиться с мужем (facebook com Nina Matviyenko)
Автор: Людмила Жукова

Нина Матвиенко, заявившая о разводе с мужем, передумала. Певица решила не расставаться с Петром Гончаром, с которым прожила 50 лет.

Об этом звезда рассказала в программе "ЖВЛ".

Нина Матвиенко сейчас очень сожалеет, что рассказала о конфликте в семье. По словам певицы, эту историю слишком раздули.

По словам 74-летней артистки, она готова простить возлюбленного после громкой ссоры.

"Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Это произошло потому, что много людей в доме. Он не выдержал, а потом я", – заявила певица.

Напомним, что ранее звезда говорила, что всю жизнь обеспечивала Петра и ей это надоело. Также она попросила мужа переехать в загородный дом и оставить ее. Отметим, что сам он художник по профессии.

"Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – рассказала певица о решении мужа.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тоня Матвиенко рассказала о реакции своей звездной матери на ее беременность в 16 лет.

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Нина Матвиенко
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