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Ніна Матвієнко, яка вигнала чоловіка з дому, передумала розлучатися: не дочекаєтеся!

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Середа 01 грудня 2021 14:22
Ніна Матвієнко, яка вигнала чоловіка з дому, передумала розлучатися: не дочекаєтеся! Фото: Ніна Матвієнко передумала розлучатися з чоловіком (facebook com Nina Matviyenko)
Автор: Людмила Жукова

Ніна Матвієнко, яка заявила про розлучення з чоловіком, передумала. Співачка вирішила не розлучатися з Петром Гончаром, з яким прожила 50 років.

Про це зірка розповіла в програмі "ЖВЛ".

Ніна Матвієнко зараз дуже шкодує, що розповіла про конфлікт у родині. За словами співачки, цю історію занадто роздули.

За словами 74-річної артистки, вона готова пробачити коханому після гучної сварки.

"Ми не будемо розлучатися. Не дочекаєтеся. Я європейка. Я українка. Посварилися. Це сталося тому, що багато людей в будинку. Він не витримав, а потім я", – заявила співачка.

Нагадаємо, що раніше зірка говорила, що все життя забезпечувала Петра і їй це набридло. Також вона попросила чоловіка переїхати в заміський будинок і залишити її. Відзначимо, що сам він художник за професією.

"Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його будинок", - розповіла співачка про рішення чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тоня Матвієнко розповіла про реакцію своєї зіркової матері на її вагітність у 16 років.

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Нина Матвиенко
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