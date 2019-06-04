Выгнал льготника – заплати: как будут штрафовать водителей маршруток

Водителей маршруток и автобусов начнут штрафовать за отказ в проезде пассажирам льготных категорий. Об этом говорится в законопроекте №10004, который принят за основу народными депутатами Украины.

Водители маршруток, которые отказываются перевозить льготников или заставляют их оплачивать проезд, теперь будут наказаны. В соответствии с документом, который приняла Верховная Рада, к ответственности будут привлекаться перевозчики и их смогут оштрафовать. Народные депутаты проголосовали за то, чтобы штраф увеличился с 136 гривен до 2550 гривен.

"Особую общественную огласку приобретают неединичные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В последнее время участились случаи, когда водители отказывают в проезде пенсионерам, школьникам, а также другим пассажирам льготных категорий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО, который получил инвалидность на востоке Украины.

А также рассказывали о том, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона. Женщина имела при себе пенсионное удостоверение, но водитель все равно потребовал оплатить проезд.

Кроме того, мы сообщали о том, что маршрутчик высадил ребенка из многодетной семьи на конечной остановке, так как у нее не было денег на проезд.