Вот так выглядят лайфгарды в Киеве: круче, чем спасатели Малибу!
На пляжах в Киеве в этом году будут работать 120 лайфгардов - парней и девушек. Всего на водоемах столицы будет обустроено 26 спасательных постов.
Об этом сообщили на Facebook-странице Киевской городской государственной администрации. И не только сообщили, но и показали яркие фото спасателей во время тренировок и инструктажа.
В КГГА также отметили, что в 2021 году было подано более 250 заявок на отбор в Kyiv Lifeguard Service - муниципальный сервис, основной целью которого является предотвращение несчастных случаев на официальных пляжах столицы.
Перед отбором каждый лайфгард сдавал нормативы с плавания: 50 метров до 1 минуты, 250 метров до 8 минут, 20 метров под водой.
Фото: пляжные спасатели в Киеве (facebook.com/kyivcity.gov.ua и instagram.com/lifeguardkiev)
Когда и где можно купаться в Киеве
Сейчас 9 муниципальных пляжей Киева претендуют на получение международного экологического отличия "Голубой флаг":
- Детский
- Золотой
- Пуща-Водица
- Радуга
- Венеция
- Молодежный
- Троещина
- Черторой
- Галерный
Коммунальщики готовят их к старту купального сезона. Уже установили питьевые фотанчики, души и туалеты, топчаны, кабинки для переодевания, урны для мусора, а также спасательные вышки. Также появятся пункты оказания первой неотложной помощи со всеми необходимыми медикаментами. Кроме того, на пляжах обеспечат ежедневную уборку и регулярное обновление песка.
Добавим, что сезон купания стартует, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи после проведения исследований воды получат паспорта готовности.
Фото: пляжные спасатели в Киеве (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
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