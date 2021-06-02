Вот так выглядят камеры в Лукьяновском СИЗО сейчас: до платных еще далеко (фото)

Судя по снимках, ремонт сделали в санузле, а также в общем помещении камеры.

Вот так выглядят камеры в СИЗО сейчас (фото: Денис Малюська/Facebook)

Министр юстиции отметил, что на ремонт СИЗО не потрачено ни единой копейки из расходов плательщиков налогов. Расходы покрыты за счет поступлений от платных камер. Стоимость ремонта составила 64 649 гривен.

Не лишним будет напомнить, как выглядели эти камеры до ремонта.

Вот так выглядели камеры в СИЗО до ремонта (фото: Facebook/Денис Малюська)

Следует отметить, что бесплатным камерам по ремонту еще очень далеко до платных, которые в последнее время полностью обновили. В каждой такой камере есть кровать с новым матрасом, мини-кухня с холодильником и микроволновой печкой, электрочайником. Также в камере есть кнопка экстренного вызова и Wi-Fi, телевизор, телефон, умывальник с горячей водой.

Вот так выглядят платные камеры в СИЗО (фото: Денис Малюська/Facebook)