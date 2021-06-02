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Ось так виглядають камери в Лук'янівському СІЗО зараз: до платних ще далеко (фото)

Автор: Людмила Жукова

У київському СІЗО на Лук'янівці зробили ремонт у безкоштовних камерах. Тепер вони дуже відрізняються від тих, що були раніше, але все одно до платних їм ще далеко.

Фото оновлених камер показав на своїй сторінці в Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

Судячи зі знімків, ремонт зробили в санвузлі, а також в загальному приміщенні камери.

Ось так виглядають камери в СІЗО зараз (фото: Денис Малюська/Facebook)

Міністр юстиції зазначив, що на ремонт СІЗО не витрачено жодної копійки з витрат платників податків. Витрати покриті коштом надходжень від платних камер. Вартість ремонту склала 64 649 гривень.

Не зайвим буде нагадати, як виглядали ці камери до ремонту.

Ось так виглядали камери в СІЗО до ремонту (фото: Facebook / Денис Малюська)

Слід зазначити, що безкоштовним камерам по ремонту ще дуже далеко до платних, які останнім часом повністю оновили. У кожній такій камері є ліжко з новим матрацом, міні-кухня з холодильником і мікрохвильовою пічкою, електрочайником. Також в камері є кнопка екстреного виклику і Wi-Fi, телевізор, телефон, умивальник з гарячою водою.

Ось так виглядають платні камери в СІЗО(фото: Денис Малюська / Facebook)

Як ми раніше писали, у Київському СІЗО виявили грубі порушення.

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