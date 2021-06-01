Как выглядит трасса Днепр - Кривой Рог после "Большой стройки": фото

Долгое время дорога из Днепра в Кривой Рог была настоящим испытанием для водителей. Благодаря "Большой стройки" президента она превратилась в трассу европейского качества.
Свежие фотографии отремонтированной дороги опубликовал в Facebook Юрий Голик.
"Еще полтора года назад здесь было направление. Теперь - идеальная дорога", - говорит он о фото, снятых возле поселка Кринички.
Автодорога Днепр - Кривой Рог является частью национальной трассы Н-11 Днепр - Николаев. В прошлом году в Днепропетровской области отремонтировали участок в 14,5 км от границы с Николаевской областью до Кривого Рога. В этом году восстановили 44 км от развязки на Пятихатки до Софиевки.
В ходе ремонта не только обновили дорожное покрытие, но и усилили основу, нанесли новую разметку холодным пластиком, поставили новые металлические барьеры.
Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал знаковые объекты, которые сейчас восстанавливают на Днепропетровщине в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского.
Среди них строительство окружной дороги вокруг Днепра, спорткомплекс с бассейном в Слобожанской ОТГ, приемные отделения и тому подобное.