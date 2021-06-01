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Як виглядає траса Дніпро - Кривий Ріг після "Великого будівництва": фото

Автор: Styler

Довгий час дорога з Дніпра до Кривого Рогу була справжнім випробуванням для водіїв. Завдяки "Великому будівництву" президента вона перетворилася на трасу європейської якості.

Свіжі фотографії відремонтованої дороги опублікував у Facebook Юрій Голик.

"Ще півтора роки тому тут був напрямок. Тепер - ідеальна дорога", - говорить він про фото, зняті біля селища Кринички.

Автодорога Дніпро - Кривий Ріг є частиною національної траси Н-11 Дніпро - Миколаїв. Минулого року в Дніпропетровській області відремонтували ділянку в 14,5 км від межі з Миколаївською областю до Кривого Рогу. В цьому році відновили 44 км від розв'язки на П'ятихатки до Софіївки.

В ході ремонту не лише оновили дорожнє покриття, але й посилили основу, нанесли нову розмітку холодним пластиком, поставили нові металеві бар'єри.

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав знакові об'єкти, які зараз відновлюють на Дніпропетровщині у рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського.

Серед них будівництво окружної дороги навколо Дніпра, спорткомплекс з басейном в Слобожанській ОТГ, приймальні відділення тощо.

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Новини України ДніпроВелике будівництво