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Как выглядит трасса Днепр - Кривой Рог после "Большой стройки": фото

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Дніпро, Вторник 01 июня 2021 15:45
Как выглядит трасса Днепр - Кривой Рог после "Большой стройки": фото Фото: трасса Днепр - Кривой Рог после "Большой стройки" (facebook.com)
Автор: Styler

Долгое время дорога из Днепра в Кривой Рог была настоящим испытанием для водителей. Благодаря "Большой стройки" президента она превратилась в трассу европейского качества.

Свежие фотографии отремонтированной дороги опубликовал в Facebook Юрий Голик.

"Еще полтора года назад здесь было направление. Теперь - идеальная дорога", - говорит он о фото, снятых возле поселка Кринички.

Автодорога Днепр - Кривой Рог является частью национальной трассы Н-11 Днепр - Николаев. В прошлом году в Днепропетровской области отремонтировали участок в 14,5 км от границы с Николаевской областью до Кривого Рога. В этом году восстановили 44 км от развязки на Пятихатки до Софиевки.

Днепропетровская область. Трасса Днепр-Кривой Рог. Возле пгт. Кринички. Еще полтора года назад здесь было направление. Теперь-идеальная дорога. #Велике_строительство #Не_Ной_А_Строй

Posted by Юрий Голик on Tuesday, June 1, 2021

В ходе ремонта не только обновили дорожное покрытие, но и усилили основу, нанесли новую разметку холодным пластиком, поставили новые металлические барьеры.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал знаковые объекты, которые сейчас восстанавливают на Днепропетровщине в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского.

Среди них строительство окружной дороги вокруг Днепра, спорткомплекс с бассейном в Слобожанской ОТГ, приемные отделения и тому подобное.

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