Як виглядає траса Дніпро - Кривий Ріг після "Великого будівництва": фото

Довгий час дорога з Дніпра до Кривого Рогу була справжнім випробуванням для водіїв. Завдяки "Великому будівництву" президента вона перетворилася на трасу європейської якості.

"Ще півтора роки тому тут був напрямок. Тепер - ідеальна дорога", - говорить він про фото, зняті біля селища Кринички.

Автодорога Дніпро - Кривий Ріг є частиною національної траси Н-11 Дніпро - Миколаїв. Минулого року в Дніпропетровській області відремонтували ділянку в 14,5 км від межі з Миколаївською областю до Кривого Рогу. В цьому році відновили 44 км від розв'язки на П'ятихатки до Софіївки.

Днепропетровская область. Трасса Днепр - Кривой Рог. Возле пгт. Кринички. Еще полтора года назад здесь было направление. Теперь - идеальная дорога. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй Posted by Юрий Голик on Tuesday, June 1, 2021

В ході ремонту не лише оновили дорожнє покриття, але й посилили основу, нанесли нову розмітку холодним пластиком, поставили нові металеві бар'єри.