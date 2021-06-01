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Як виглядає траса Дніпро - Кривий Ріг після "Великого будівництва": фото

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Дніпро, Вівторок 01 червня 2021 15:45
Як виглядає траса Дніпро - Кривий Ріг після "Великого будівництва": фото Фото: траса Дніпро - Кривий Ріг після "Великого будівництва" (facebook.com)
Автор: Styler

Довгий час дорога з Дніпра до Кривого Рогу була справжнім випробуванням для водіїв. Завдяки "Великому будівництву" президента вона перетворилася на трасу європейської якості.

Свіжі фотографії відремонтованої дороги опублікував у Facebook Юрій Голик.

"Ще півтора роки тому тут був напрямок. Тепер - ідеальна дорога", - говорить він про фото, зняті біля селища Кринички.

Автодорога Дніпро - Кривий Ріг є частиною національної траси Н-11 Дніпро - Миколаїв. Минулого року в Дніпропетровській області відремонтували ділянку в 14,5 км від межі з Миколаївською областю до Кривого Рогу. В цьому році відновили 44 км від розв'язки на П'ятихатки до Софіївки.

Днепропетровская область. Трасса Днепр - Кривой Рог. Возле пгт. Кринички. Еще полтора года назад здесь было направление. Теперь - идеальная дорога. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Posted by Юрий Голик on Tuesday, June 1, 2021

В ході ремонту не лише оновили дорожнє покриття, але й посилили основу, нанесли нову розмітку холодним пластиком, поставили нові металеві бар'єри.

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав знакові об'єкти, які зараз відновлюють на Дніпропетровщині у рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського.

Серед них будівництво окружної дороги навколо Дніпра, спорткомплекс з басейном в Слобожанській ОТГ, приймальні відділення тощо.

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