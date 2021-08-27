Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)

Как попасть в урбан-парк и что там есть

Известно, что при проектировании локаций парка учитывались пожелания не только пользователей социальных сетей, но и профессиональных атлетов Украины. Вход в урбан-парк ВДНГ - свободен круглосуточно.

Сегодня для посетителей уже доступны такие локации:

бетонный скейт-парк площадью 3000 кв. м (для экстремальных уличных культур: скейтбординга, трюкового самоката, BMX, роллерблейдинга)

(для экстремальных уличных культур: скейтбординга, трюкового самоката, BMX, роллерблейдинга) стритфутбольний спот (для тренировок по уличному футболу 3х3, панны, фристайла)

(для тренировок по уличному футболу 3х3, панны, фристайла) стритбольный спот ( для тренировки по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5)

( тренировки по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5) стритденс & ивент-спот площадью 500 кв. м (для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп дэнсом, дэнс-холлом, хаусом, папинго, локингом и другими)

(для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп дэнсом, дэнс-холлом, хаусом, папинго, локингом и другими) стритворкаут-спот (здесь будут проводить фановую стритворкаут-активность, тренировки, мастер-классы, а также всеукраинские джемы и батлы по стритворкауту)

(здесь будут проводить фановую стритворкаут-активность, тренировки, мастер-классы, а также всеукраинские джемы и батлы по стритворкауту) паркур-спот (здесь будут проходить уличные тренировки по паркуру, мастер-классы, съемки паркур-контента, а также проводится всеукраинские джемы и батлы по паркурворкауту).

В Киеве открылся нашумевший урбан-парк (фото: пресс-служба ВДНГ)

В ближайшее время урбан-парк на ВДНГ планируют расширить на еще несколько локаций.