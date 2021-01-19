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Это не правда: в Кремле отреагировали на расследование о "дворце Путина"

Москва, Вторник 19 января 2021 17:48
Это не правда: в Кремле отреагировали на расследование о "дворце Путина"
Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Расследование оппозиционера Алексея Навального о роскошном дворце президента России Владимира Путина "не имеет ничего общего с реальностью". У российского лидера нет такой недвижимости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, в Кремле не знакомились с новым расследованием Навального.

"Нет, не знакомились. По сути, это неправда", - ответил Песков на вопрос о том, владеет ли Путин дворцом на побережье Черного моря.

Отметим, сегодня Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце в поселке под Геленджиком, который, как утверждается, принадлежит Путину. Расследователи отмечают, что здание строилось за счет "Роснефти" и "Транснефти", на территории поместья имеется ледовый дворец, церковь, огромная оранжерея, амфитеатр и мост, который ведет к чайному домику. Стоимость оценивается в 100 млрд рублей - около 1,355 млрд долларов.

Напомним, первые фото "дворца Путина" возле Геленджика были опубликованы еще в 2015 году.

В 2017 году фонд Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе тогдашнего премьера Дмитрия Медведева. После этого в России прошли массовые протесты.

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