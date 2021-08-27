Как выглядит салон самолета "Мрия": что находится внутри гиганта Ан-225

Дмитрий Хилюк сфотографировал внутренние отсеки самолета и показал, как выглядит кабина пилотов, кухня, место для сна и огромный транспортный отсек.

Фотографии уникального самолета удалось сделать незадолго до того, как украинские стронгмены побили очередной рекорд и смогли гигантский самолет протянуть на расстояние четырех метров.

Как выглядит самолет "Мрия" внутри (Фото: facebook.com/dmytro.khiluk)

Что за самолет Ан-225 "Мрия"

Кодовое название этого самолета – Козак. Он является самым большим и мощным транспортным самолетом в мире. Создан этот самолет в киевском КБ имени Антонова в 1988 году. Впервые взлетел в воздух в 1989 году.

Потом он был законсервирован на несколько лет и уже в конце 1990-х его реконструировали, модифицировали для перевозки тяжелых грузов и снова запустили в работу.

Максимальная взлетная масса Ан-225 – 640 т. Самолет "Мрия" успел побить уже 240 рекордов и его внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Максимальное количество мест – 70, для управления самолета необходимо 6 человек экипажа.

Длина самолета – 84 метра, высота -18 метро, размах крыла – 88,40 метров. У него 6 двигателей, а максимальная скорость – 850 км/в час. Этот самолет может подняться на высоту 11 тысяч метров и пролететь максимально до 15400 км.