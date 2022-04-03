Как выглядит освобожденный Гостомель: местные жители почти месяц провели в подвалах

Министерство обороны Украины сообщило, что 2 апреля вся Киевская область освобождена от российских оккупантов . Однако большинство городков и поселков сейчас заминированы и власти просят людей не перемещаться по улицам.

В поселке Гостомель Бучанского района около 70 местных жителей впервые смогли выйти из подвалов. С первых дней вторжения России их местность была под атакой ракет и бомбардировкой с самолетов.

Местные жители рассказывают, что возле поселка оккупанты пытались высадить десант прямо в открытом поле. Вдоль дороги теперь торчат российские реактивные ракеты. А автомобили просто раздавлены гусеницами танков или расстреляны из пулеметов и пушек.

Кремлевские убийцы почти месяц ровняли поселок с землей, а гражданских просто расстреливали возле домов и машин.

Павел – житель Гостомеля. С первых дней он не выпускает оружие из рук, хотя совершенно не военный по образованию. Только сейчас он смог добраться до родительского дома на окраине Гостомеля. Все, что ранее было кухней, гостиной и детской комнатой – превратилось в одно опасное пространство, которое может рухнуть в любой момент.

Взрослый и сильный мужчина едва сдерживает слезы. На выходе из дома он встретил своего друга детства и очень обрадовался, что тот жив.

Еще один житель Гостомеля "Мазай" с первых дней войны с трех телефонов друзей с первых дней передавал друзьям информацию о том, что происходит в Гостомеле. И едва не попрощался за это с жизнью.

"Когда к тебе ломятся вооруженные мужики – открыть это ж логично! Я не открыл. Они пришли во второй раз и давай меня допрашивать. А у меня ж телефоны – ты корректировщик, что посылал, что не посылал. А я ж ребятам рассказывал, что у нас происходит", - рассказал житель Гостомеля "Мазай".

Он рассказал, что его район контролировали кадыровцы. Они грозили перерезать ему горло ножом. Обещали взорвать гранатой. Но потом кинули в подвал. В этом подвале, в одной из местных многоэтажек он провел плечо-к плечу 36 суток вместе с десятками местных жителей.

Новорожденные и немного постарше дети, пожилые и молодые женщины, с десяток мужчин, преимущественно старшего возраста – все они более месяца выживали в подвале, под прицелом вражеских автоматов. Говорят, что эвакуироваться не было ни единого шанса.

Но они смогли выжить. Научились даже вытягивать оккупантов на разговор. Не один раз они спрашивали у россиян, зачем они вторглись в Украину. Но в ответ всегда слышали один ответ – мол, мы приехали на военные учения.

За месяц из подвала оккупанты забрали из подвала четверых мужчин, в основном все – старшего возраста. Выбирали наугад и с тех пор соседям об их судьбе ничего не известно.

Еще одно видео из Гостомеля опубликовал Дмитрий Комаров. Он показал, как оккупанты разгромили квартиры в ЖК Покровский. Большинство квартир там уцелело, но мародеры взломали практически все, что смогли и вынесли все ценные вещи.