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Месяц осады. Как выглядит освобожденный Ирпень: фоторепортаж

Новина українською →
Ирпень, Суббота 02 апреля 2022 21:41
Месяц осады. Как выглядит освобожденный Ирпень: фоторепортаж Последствия военных действий в Ирпене (фото:Getty Images)
Автор: RBC.UA

Уничтоженная инфраструктура, разрушенные здания и сгоревшие дотла автомобили - результат бесчеловечной атаки вражеских войск РФ, бомбивших более месяца мирное население Ирпеня.

РБК-Украина показывает как выглядит Ирпень, выстоявший под непрекращающимися обстрелами в фоторепортаже Getty Images.

Начиная с 27 февраля, после завязавшегося танкового боя, Ирпень находился в продолжительной осаде оккупантов, которые регулярно обстреливали город.

Войска ВСУ героически отстаивали город, отбивая атаки с земли и воздуха.

Последствия военных действий в Ирпене (фото:Getty Images)

Украинские защитники 28 марта освободили Ирпень от российских захватчиков.

Сегодня можно наблюдать, что на улицах Ирпеня после прихода оккупантов царит хаос, войска РФ довели город до состояния непригодного к жизни.

Ранее цветущий, молодежный пригород Киева, пока туда не пришел “русский мир” выглядит сегодня непригодным для жизни. Многие дома, школы разрушены, лишь некоторым объектам удалось устоять.

Последствия военных действий в Ирпене (фото:Getty Images)

По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, на сегодняшний день, город находится под контролем ВСУ. Однако возвращаться гражданскому населению в город пока небезопасно.

Обратившись к жителям многострадального города, городской голова не исключил вероятные нападения на Ирпень.

“Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", — заявил Маркушин.

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