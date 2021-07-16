Вот так выглядит монета, за которую в Украине дерутся коллекционеры: фото и цены

История "драгоценной" монетки

Хотя первые украинские деньги начали изготавливать в 1991 году, первая "мелочь" была отчеканена в 1992-м. Монетки номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек были привычными, но также появлялись и экспериментальные деньги - 15-копеечные монеты.

Так выглядит уникальная украинская монета 15 копеек 1992 года (фото: maanimo.ua)

Кстати, изначально, в перечень обиходных монет Украины должны были входить копейки номиналом 3 и 15 - тогда же в 1992 году на Луганском Машиностроительном заводе отчеканили несколько пробных 15 копеек, но в обиход они не поступали, отмечают на специализированном сайте по нумизматике и кладоискательству Vmonetah.com.

После того как специалисты сопоставили затраты на чеканку из латуни и большое количество номиналов, было решено отказаться от чеканки монет в 3 и 15 копеек.

За монеткой 15 копеек 1992 года - настоящая "охота" (фото: prom.ua)

Нужно сказать, что тираж, какой отчеканили тогда на пробу, сейчас уже неизвестен. Впоследствии заготовки для монеты вырубались тысячами, и никто даже не догадывался, что монета станет редкой, за которую коллекционеры готовы выложить кругленькую сумму.

Материал, из которого изготавливались пробники, мог быть алюминиевым, из стали немагнитной, а также светлой латуни.

Сколько стоит редкая 15-копеечная монета

Сейчас такие 15 копеек 1992 года относится к редким экземплярам. Цены за них доходят до 15 тысяч гривен.

Впрочем, на просторах сайта объявлений OLX можно встретить предложения значительно дешевле. В частности, от нескольких десятков гривен до 5 тысяч.

Цены на редкие 15 копеек 1992 года существенно отличаются (фото: olx.ua)