Как выглядит и кем работает муж Ольги Цибульской, которого она годами скрывает

Отношения с мужем для Оли, как она сама призналась, были непростыми - с перерывами. Когда певица переехала в Киев из Ровенской области строить карьеру, ее возлюбленный остался дома. Отношения на расстоянии дали трещину. Однако сейчас у них все в порядке.

"Муж делает меня счастливой и зарабатывает на это деньги, потому что такая дорогая женщина по зубам не каждому самцу. А я должна думать о творчестве и о сексе", - заявила певица в одном из интервью.

Фото: Ольга Цибульская с мужем Сергеем (instagram.com/cybulskaya)

Сергей Грисюк некоторое время был депутатом Радивиловского городского совета, однако в мае 2020-го сложил свои полномочия.

В отчетности Грисюк отметил, что совмещал работу депутата с работой директора ООО "Радивилівмолоко" (с 2013 года). Это семейный бизнес, уполномоченные лица, кроме Сергея, его брат и отец.

Фото: Сергей Грисюк (agrotimes.ua)

В 2015-м году сообщалось, что Сергей занимается бегом и участвовал в забеге на 21 км в Кишиневском марафоне.