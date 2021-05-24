Як виглядає і ким працює чоловік Ольги Цибульської, якого вона роками приховує

Стосунки з чоловіком для Олі, як вона сама зізналася, були непростими - з перервами. Коли співачка переїхала в Київ з Рівненської області будувати кар'єру, її коханий лишився вдома. Стосунки на відстані дали тріщину. Проте зараз у них все гаразд.

"Чоловік робить мене щасливою і заробляє на це гроші, бо така дорога жінка по зубах не кожному самцю. А я маю думати про творчість і про секс", - заявила співачка в одному з інтерв'ю.

Фото: Ольга Цибульська з чоловіком Сергієм (instagram.com/cybulskaya)

Сергій Грисюк певний час був депутатом Радивилівської міської ради, проте у травні 2020-го склав свої повноваження.

У звітності Грисюк зазначив, що поєднував роботу депутата з роботою директора ТОВ "Радивилівмолоко" (з 2013 року). Це сімейний бізнес, уповноважені особи, крім Сергія, його брат і батько.

Фото: Сергій Грисюк (agrotimes.ua)

У 2015-му році повідомлялося, що Сергій займається бігом і брав участь у забігу на 21 км у Кишинівському марафоні.