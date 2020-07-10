Как выглядит дача Зеленского, про которую все говорят: фото изнутри

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей переезжает в государственную резиденцию Конча-Заспа. Журналисты выяснили, что семья главы державы начала пользоваться загородным домом с июля.

Кортеж президента был зафиксирован на выезде из резиденции в Конча-Заспе утром, а также вечером – на въезде. Также утром была замечена машина первой леди Елены Зеленской. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист "Схем" Михаил Ткач.

В Офисе президента официально подтвердили, что Владимир Зеленский переехал в резиденцию, но отметили, что это временно.

"Президентская государственная дача для слуги народа – это трехэтажное имение на береге более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. В доме есть четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауна, бассейн и массажный кабинет", - рассказал Михаил Ткач и опубликовал фотографии имения.

Резиденция президента в Конча-Заспе (Фото: Михаил Ткач, "Схеми")

Этот дом известен как "дача Ющенко", так как третий президент Украины прожил в имении около 10 лет. До него дачей в Конче-Заспе пользовался Леонид Кучма. В 2015 году в доме сделали большой ремонт – меняли прокладки канализационной сети, частично поменяли деревянные лестницы и покрытие пола. Общая сумма всех работ потянула на 5 миллионов гривен.

Недавно из госбюджета было выделено почти 330 тысяч гривен на ремонт системы пожарной сигнализации и аварийно-восстановительные работы по текущему ремонту.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит отдых на курорте возле дома Хрущева на острове Бирючий.