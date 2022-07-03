Как выглядели первые рестораны во Львове: атмосферные исторические фото

Ресторан Гживинского

Этот ресторан был открыт на площади Мицкевича в 1888 году. Его построили в одном из первых зданий на этой площади, которые возвели в 1839 году. Сначала ресторан получил название Гживинского, а с 1894 года - Вуазе.

С 1909 по 1920 годы в партере и в помещениях на втором этаже были комнаты для завтраков, магазин деликатесов, вин и пряностей Марьяна Лясоцкого.

Ежедневно по вечерам в салоне ресторана проводили концерты живой музыки. В 1920-1930 годах владельцем стал Б. Гурский.

Во времена оккупации ресторан не работал, а все здание было окончательно снесено в 1998 году.

Ресторация в доме на пл. Марийськой, 9, Фото: photo-lviv.in.ua

Ресторан "Под тремя муринами"

Этот ресторан открыли в камянице Коломыйской на улице Краковской, 9. В XIX веке там начала работать гостиница "Виктория" – для элитной публики. А в 1886 году здание выкупил австриец Людвиг Штадтмюллер.

Через 4 года он осовременил здание по проекту львовского архитектора и на партере открылся ресторан-винарня "Под тремя муринами".

В 1912 году Штадтмюллер продал все здание Соломону Фридману. Гостиница существовала до 1939 года, а потом советские власти превратили дом в жилой. Вместо ресторана сделали магазин.

Сейчас в этом доме проживают люди, а вот на партере действует кофейня.

Улица Kрaковскaя во Львoве, 1912 год, Фoтo: polona.pl

Ресторан Анны Колонской

На улице Шевской, 10 в 1881 году открыли гостиницу Garni. Владельцем в то время был Вильгельм Брейтмаер. При гостинице была открыта винарня.

В 1894 году гостиница поменяла название на "Под 3 Коронами", а при ней начал работать ресторан Анны Колонской. Они работали до 1939 года.

В советское время там располагался тир, а сейчас здание отнесено к Реестру памяток архитектуры местного значения.

Дом на улице Шeвской, 10, начало XX ст., Фoтo: photo-lviv.in.ua

Кнайпа "У Нафтули"

На Шевской, 12 действовал еще один ресторан, который был открыт в 1852 году. Название придумал владелец здания Нафтал Тепфер. Заведение было бюджетное и с умеренными ценами.

Печеня из вепря с капустой и флячками стоило 12 корон, ножка телячья с хреном – 10 корон, колбаска с хреном – 5 корон, а вино – от 40 корон за литр.

После смерти Нафтали кнайпу унаследовал его сын Михал. В 1901 году он превратил ее в место встречи поэтов, музыкантов и критиков со всего мира. На втором этаже была специальная комната, где собирались и обсуждали книги, театральные представления, концерты.

Атляс

Этот популярный ресторан был открыт на площади Рынок, 45 в конце XIX – начале XX века. Владельцем был Эдзьо Тарлерский. Говорят, что именно от его перекрученного имени появилось знаменитое львовское выражение: "Зайти до пана Эдзя".

Для тех, кто не знаком со львовским диалектом, переведем – "сходить в туалет". Когда на площади Рынок торговали постоянно, торговцы бегали к Эдзю в туалет.

Однако "Атляс" в городе был популярен благодаря прекрасной и вкусной кухне. Там собиралась по вечерам местная элита и различные деятели искусства.

Сразу после войны заведение закрыли и в советское время там было сначала трикотажное ателье, потом магазин спортивной одежды. А сейчас популярную кнайпу "Атляс" восстановили, и она снова принимает гостей. Особенно ее любят туристы.

Рeстoрaн “Aтлaс”, Фoтo: photo-lviv.in.ua

Ресторация Райха

Это заведение работало на площади Рынок, 5 с конца XIX века до середины XX века. Владельцем был Самуил Райх. В его ресторации собиралась интеллигенция, общественные деятели и гимназисты самых престижных львовских учебных заведений – Иван Франко, Василь Стефаник, Яцкив, Заячковский.

В 1913 году провели реконструкцию ресторана на первом этаже здания. Последней владелицей была Лаура Райх. В 1926 году здание передали в имущество города и там сделали музейную экспозицию.

Заведение Якуба Маселки

В доме напротив Львовской политехники по улице С. Бандеры, 25, открыли магазин и ресторацию в 1926 году. Там предлагали дичину. Говорят, что вечером с охоты привозили пойманную дичь и ее уже в обед готовили на стол. Также заведение славилось живыми карпами и раками.

При кнайпе работала собственная винокурня и пекарня, где пекли сельский хлеб с черным тмином на капустных листьях, торты и бисквиты. Также там были привезенные вина из Венгрии – в бочках.

Якуб Маселко стал первым ресторатором во Львове, который запустил сервис заказов товаров по телефону и доставку домой. Вслед за ним эту идею подхватили и другие владельцы заведений.

Потом Маселко отдал кнайпу в аренду своему работнику и соседу Альфонсу Гонсоровскому. Тот превратил ее в зал для завтраков. А с началом Второй мировой войны заведение перестало существовать.

У главного входа в кнaйпу Maсeлкa, 1920 год, Фoтo: photo-lviv.in.ua

Сан-суси

В 1905 году на улице Банковой открыли гостиницу "Сан-Суси" с одноименным рестораном. В 1920 году название поменяли на "Адрия". Владельцем был Соломон Роттенберг, а посетителями – молодежь, офицеры и любители недорого бильярда. Заведение существовало до 1933 года.

Рeстoрaция “Сaн-Сyси” нa Шaйнoхи. Начало XX века, Фoтo: photo-lviv.in.ua