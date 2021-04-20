Не выдержала разлуки с ребенком: в Днепре женщина покончила с собой

Трагедия произошла 20 апреля по улице Гладкова, дом №47. Тело женщины 1977 года рождения обнаружили в квартире. Женщина лежала на диване, руки и лицо у нее были залиты кровью. По предварительным данным – женщина перерезала себе вены.

В квартире также обнаружили старенькую женщину, которая по состоянию здоровья – лежачая.

Выяснилось, что накануне у 43-летней жительницы Днепра работники социальной службы изъяли 5-летнего ребенка, так как мать регулярно злоупотребляла алкогольными напитками.

Именно эту версию в полиции рассматривают как вероятную причину самоубийства.

Как сообщает ТСН, в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области факт самоубийства 43-летней жительницы города подтвердили.