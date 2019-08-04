Выдающиеся украинцы: в Киеве появились силиконовые Кузьма Скрябин и Джамала

В Киеве открылась необычная выставка, на которой представлены 100 выдающихся украинцев. Скульптуры сделали не из воска, а из силикона. Тут можно увидеть княгиню Ольгу, Кузьму Скрябина, Джамалу и других. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Помогали делать силиконовые фигуры украинских деятелей скульпторы из музея мадам Тюссо. Решили отойти от пользования воском потому, что благодаря силикону фигуры людей выглядят более натурально и реалистично. На теле можно разглядеть вены, морщины, шрамы и даже синяки.

Одежду шили специально, чтобы та соответствовала историческому периоду. На создание силиконовых копий потратили почти два года.

Также на выставке можно увидеть фигуры Олега Скрипки, Ивана Миколайчука, Тараса Шевченко, Вячеслава Чорновила, дочь Ярослава Мудрого Анну.

"Возле композиций мы установили компьютеры с сенсорными экранами. На них посетитель при желании может вывести и прочесть дополнительную информацию о событии и людях, которым посвящена данная историческая сцена. Также можно сканировать QR-коды, которые нанесены на фигуры, прочесть информацию о них на одном из восьми языков", - рассказал "Фактам" основатель музея Валерий Галан.

Видео: в Киеве открылась необычная выставка силиконовых фигур (tsn.ua)

Как мы ранее писали, на имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует.

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