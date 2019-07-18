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На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 10:15
На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует
Кузьма Скрябин давно погиб и получил уведомление о штрафе (фото: коллаж РБК-Украина)

Погибшего Кузьму хотят оштрафовать четыре года спустя

Кузьмы Скрябина нет в живых уже более четырех лет, но на его имя (Андрей Кузьменко) налоговая прислала уведомление о штрафе. Об этом написал гонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.

Мочанов сильно возмущен тем, что сотрудники налоговой службы не следят за тем, кому посылают уведомления. При этом он отметил, что сам готов заплатить штраф погибшего в феврале 2015 года Кузьмы, который составляет 1 613 гривен 13 копеек.

На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

"Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, чтобы если вы меня читаете, долбни, вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1613,35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф на адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", - написал Мочанов.

На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также возмущены работой налоговой, но отметили, что это письмо создалось автоматически на основе данных из базы налоговой службы.

  • Люди тут не при чем. Это автоматически созданное письмо на основе данных из базы налоговой;
  • Простите, а реестры зачем? Или в конверт оно тоже автоматически попало? Марки налепило и в ящик автоматически ушло?

На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

Скриншот с Facebook

  • Я за обращение в судебные органы. Или забить, пусть себе шлют дальше. Он зарегистрирован как ФОП и после смерти ФОП не сняли с регистрации, а потом пришла пора с начислением и уплатой ЕСВ от мин. зарплаты вне зависимости от веления деятельности. Ни в коем случае не платить. Если заплатить - снова придет штраф и еще пеню начислят;

На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

Скриншот с Facebook

  • ФОП закрыли еще 2/04/15, но скорее всего не сдали отчетность или не закрыли недоимку, ФОП продолжает висеть в базе уже снятый с учета. По сумме это не новые начисления, а задолженность, которую должны закрыть наследники. По ЕСВ срока давности нет. Куда платить указано в письме. Платить можно с личной карты/через кассу банка.

На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

Скриншот с Facebook

Напомним, что Кузьме Скрябину установят новый памятник в августе этого года под Киевом на границе сел Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

Ранее сообщалось о том, что известный астролог рассказал о гибели Кузьмы Скрябина.

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