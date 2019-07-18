На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

Погибшего Кузьму хотят оштрафовать четыре года спустя
Кузьмы Скрябина нет в живых уже более четырех лет, но на его имя (Андрей Кузьменко) налоговая прислала уведомление о штрафе. Об этом написал гонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.
Мочанов сильно возмущен тем, что сотрудники налоговой службы не следят за тем, кому посылают уведомления. При этом он отметил, что сам готов заплатить штраф погибшего в феврале 2015 года Кузьмы, который составляет 1 613 гривен 13 копеек.
"Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, чтобы если вы меня читаете, долбни, вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1613,35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф на адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", - написал Мочанов.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также возмущены работой налоговой, но отметили, что это письмо создалось автоматически на основе данных из базы налоговой службы.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что Кузьме Скрябину установят новый памятник в августе этого года под Киевом на границе сел Святопетровское и Софиевская Борщаговка.
Ранее сообщалось о том, что известный астролог рассказал о гибели Кузьмы Скрябина.