Выбывшая участница "Танцев со звездами" номинирована на премию в Европе

Рэп-исполнительница Alyona Alyona за несколько дней до вылета с "Танцев со звездами" стала номинантом Music Moves Europe Talent Awards на премию Европейского союза в области современной музыки. Соревноваться за эту премию будет 16 участников. Об этом объявили на фестивале Reeperbahn в Германии.

Как сообщается, организаторы премии заметили в украинской рэперше "что-то особенное, что выходит за рамки ее несомненно впечатляющей внешности, ее уверенного отношения, ее пленительного флоу, ее лирических способностей, ее качества звука и даже ее альтер-эго в детском саду".

Украинка посоревнуется с 15-ю молодыми артистами со всей Европы. Победителей объявят на церемонии награждения 15 января в рамках фестиваля Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронингене, Нидерланды.

Alyona Alyona (фото: musicmoveseuropetalentawards.eu)

Из шестнадцати номинантов жюри выберет восемь победителей. Каждый победитель получит приз в размере 10 тысяч евро, который сможет потратить на продвижение своей международной карьеры.

Отметим, что Music Moves Europe Talent Awards - ежегодная премия ЕС в области популярной и современной музыки. Она призвана продемонстрировать все разнообразие репертуара европейской музыки.

Ранее британское издание The Guardian включило украинскую хип-хоп-исполнительницу Alyona Alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.

Напомним, что ранее Alyona Alyona предсказала свой вылет из "Танцев со звездами".

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