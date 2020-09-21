Вибула учасниця "Танців з зірками" номінована на премію в Європі

Реп-виконавиця Alyona Alyona за кілька днів до вильоту з "Танців з зірками" стала номінантом Music Moves Europe Talent Awards на премію Європейського союзу у галузі сучасної музики. Змагатися за цю премію буде 16 учасників. Про це оголосили на фестивалі Reeperbahn в Німеччині.

Як повідомляється, організатори премії помітили в українській реперші "щось особливе, що виходить за рамки її безсумнівно вражаючої зовнішності, її впевненого відношення, її привабливого флоу, її ліричних здібностей, її якості звуку і навіть її альтер-его в дитячому саду".

Українка позмагається з 15-ма молодими артистами з усієї Європи. Переможців оголосять на церемонії нагородження 15 січня у рамках фестивалю Eurosonic Noorderslag 2021 у Гронінген, Нідерланди.

Alyona Alyona (фото: musicmoveseuropetalentawards.eu)

З шістнадцяти номінантів журі обере вісім переможців. Кожен переможець отримає приз у розмірі 10 тисяч євро, який зможе витратити на просування своєї міжнародної кар'єри.

Зазначимо, що Music Moves Europe Talent Awards - щорічна премія ЄС у галузі популярної та сучасної музики. Вона покликана продемонструвати все розмаїття репертуару європейської музики.

Раніше британське видання The Guardian включив українську хіп-хоп-виконавицю Alyona Alyona (Олену Савраненко) в список 50 нових артистів, за якими варто постежити у 2020 році. У престижному рейтингу співачку розмістили на другій позиції.

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona передбачила свій виліт з "Танців з зірками".

Також ми писали, що Alyona Alyona купається в чоловічій увазі після участі в "Танцях з зірками".