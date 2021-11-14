Как выбрать идеальные перчатки на осень и зиму: полезные лайфхаки

Выбрать перчатки на осенне-зимний период – целая наука. Самое удобное, конечно, померить на руку сразу необходимый аксессуар в магазине. Но увы, такой вариант не всегда доступен и иногда хочется вручить перчатки в качестве подарка близкому человеку.

Как правильно выбирать перчатки и вычислить необходимый размер, рассказали в издании Lifehacker.

Выбираем размер

Размер правой и левой руки может отличаться у каждого человека. Для замеров выбирайте ту руку, которой вы пишете.

Оберните сантиметр вокруг ладони в самом широком месте, по косточкам пальцев. Но не захватывайте большой палец. Лента должна прилегать к руке плотно. Слегка согните ладонь и запишите количество сантиметров.

Если сантиметра нет под руками – берите веревку или толстую нитку. Оберните ее вокруг руки, а потом измеряйте линейкой.

Если у вас длинные пальцы, то измерьте расстояние от кончика среднего пальца до первой поперечной линии запястья.

Размеры обычно указывают по двум параметрам – числовая и она совпадает с обхватом кисти. Или буквенная – она соответствует количеству сантиметров.

Как вычислить размер перчаток

Как подобрать перчатки

Самое важное – руке должно быть удобно. Перчатки не должны сковывать движения, надеваться и сниматься должны без усилий. Пальцы должны легко сгибаться.

Надетую перчатку расправьте по руке – ничего не должно жать, болтаться или собираться в складки. Ваш размер тот, при котором перчатка прилегает как вторая кожа.

Длина пальцев и длина перчаток должны совпадать. Там не должно быть пустого места – ни между пальцами, ни на кончиках.

Кожные перчатки со временем растягиваются и, если при покупке есть выбор между слегка тесной и более свободной – выбирайте более тесные.

Выбирайте перчатки, у которых меньше швов – такие изделия служат дольше и медленнее растягиваются, чем те, которые пошиты из кусочков.

На зиму можно покупать аксессуар на полразмера больше – чтобы было место для теплого воздуха. Такие перчатки сядут не полностью идеально, но руки точно не замерзнут.