Выброшенные деньги: назван единственный случай, когда капельницы помогают на самом деле

"Во всем мире капельницы назначаются только тогда, когда человек не может пить и есть, только в угрожающих состояниях для жизни человека", - уверен врач.

Но бывает, что для профилактики стресса, тревоги и депрессии некоторые люди хотят попасть в больницу и "прокапаться". Особенно интересует препарат Сибазон.

Медик называет капельницы советским атавизмом, от которого пришло время избавиться.

"Капельницы не нужны! Это советский атавизм! Он направлен на выполнение устаревшего плана койко-мест в больницах", - говорит Скрипник.

Вот список ложных причин, когда людям могут назначить капельницы:

оздоровление и поддержка организма,

"график" - якобы надо капаться минимум раз в шесть месяцев,

"чистка сосудов",

звон в ушах, головокружение,

беспокоит остеохондроз,

изменяется артериальное давление.

Почему люди испытывают эффект от капельниц

По словам Скрипника, во-первых, человек приходит в больницу, 1-2 час лежит в кровати, наблюдает как потихоньку ей капают по капельке "лекарства" и срабатывает плацебо-эффект, хотя можно капать просто обычный физраствор и эффект был бы тот же самый.

Во вторых, человек отвлекается от работы, берет отпуск, да и домашние дела откладывает, потому что "лечится" и ему становится лучше, он просто отдохнул.

Если вы можете пить лекарства и воду, то вводить внутривенно ничего не нужно.