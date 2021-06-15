Как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию: детальная инструкция

Медицинское обслуживание в Украине не зависит от места прописки, проживания или других факторов. Единственное, что нужно для получения полного комплекта бесплатных медицинских услуг – это декларация с врачом. Выбрать его можно самостоятельно в любом медицинском учреждении.
Как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию – рассказали на сайте Минздрава.
Это может быть терапевт, у которого вы обслуживались ранее и остались довольны результатом. Спросите совета у друзей, соседей, коллег – они поделятся позитивным опытом обслуживания в поликлинике, амбулатории, которая подойдет вам географически. Можно поискать врача в местном отделе охраны здоровья – там расскажут, какие специалисты работают в вашем районе. Можно подойти в ближайшее медицинское учреждение и познакомиться с врачами. Вы вправе выбрать врача не по прописке, а того, который работает ближе к вашему дому или месту работы.
Заведения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, терапевты, педиатры, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты – с теми врачами, которых выбрали. Для подписания декларации понадобятся паспорт и идентификационный код. Если с педиатром или семейным врачом, который будет обслуживать ребенка – то еще свидетельство о рождении и документы одного из родителей (или опекунов).
Основной способ подписания декларации – электронный. Уполномоченное лицо заведения ПТД (в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач и т.д.) внесет ваши данные в систему. Потом декларацию распечатают и дадут вам подписать. Затем уполномоченное лицо накладывает электронную цифровую подпись работника юридического лица и направляет в систему.
Все, декларация подписана и за ваше обслуживание НСЗУ будет платить заведению, в котором работает ваш врач. Если ваш врач отсутствует по причине болезни или отпуска – должна быть замена. Если вам понадобится помощь врача в другом городе, вы просто обращаетесь в ближайшее отделение первичной медицинской помощи.
Если вы нашли врача, который вам нравится – не затягивайте с подписанием декларации, так как врач может отказать в обслуживании, если уже набрал необходимое количество пациентов. Семейный врач обслуживает 1800 пациентов, терапевт – 2000, педиатр – 900. Цифра может быть больше для сельских врачей.
Вы имеете право обращаться к семейному врачу с любыми вопросами, которые связаны со здоровьем. Большинство проблем можно решить на уровне первичного звена. При необходимости семейный врач может выдавать направления к узкопрофильным специалистам, выписывать рецепты, в том числе и по программе "Доступные лекарства". А также – медицинские справки.
С 2018 года заведения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, получают плату за обслуживание каждого пациента, с кем подписана декларация. В 2019 году за одного пациента врачи получали 450 гривен. Эти деньги оплачивает государство, чтобы пациенты не платили самостоятельно. Это медицинская услуга, которая оплачивается из ваших налогов.
1. Зарегистрируйтесь на портале Helsi.me.
2. Выберите врача по собственным критериям и запишитесь к нему на прием.
3. Приходите на прием с документом, которые подтверждает вашу личность (паспортом), идентификационным кодом и мобильным телефоном (для подтверждения). Во время этого приема вы можете сразу получат медицинскую помощь.
Если ваш врач прекратил практику, то декларация будет автоматически аннулирована. Вам придется выбрать нового врача и заново подписать декларацию.
Если вас не устраивает выбранный врач, то вы можете подписать декларацию с другим врачом, а предыдущая будет автоматически аннулирована.
Разорвать декларацию без переподписания документа с другим врачом, можно через обращение в НСЗУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 апреля в Украине увеличат список бесплатных медицинских услуг.