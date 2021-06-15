Как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию: детальная инструкция

Медицинское обслуживание в Украине не зависит от места прописки, проживания или других факторов. Единственное, что нужно для получения полного комплекта бесплатных медицинских услуг – это декларация с врачом. Выбрать его можно самостоятельно в любом медицинском учреждении.

Шаг 1. Выбрать врача.

Это может быть терапевт, у которого вы обслуживались ранее и остались довольны результатом. Спросите совета у друзей, соседей, коллег – они поделятся позитивным опытом обслуживания в поликлинике, амбулатории, которая подойдет вам географически. Можно поискать врача в местном отделе охраны здоровья – там расскажут, какие специалисты работают в вашем районе. Можно подойти в ближайшее медицинское учреждение и познакомиться с врачами. Вы вправе выбрать врача не по прописке, а того, который работает ближе к вашему дому или месту работы.

Шаг 2. Подписать декларацию.

Заведения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, терапевты, педиатры, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты – с теми врачами, которых выбрали. Для подписания декларации понадобятся паспорт и идентификационный код. Если с педиатром или семейным врачом, который будет обслуживать ребенка – то еще свидетельство о рождении и документы одного из родителей (или опекунов).

Основной способ подписания декларации – электронный. Уполномоченное лицо заведения ПТД (в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач и т.д.) внесет ваши данные в систему. Потом декларацию распечатают и дадут вам подписать. Затем уполномоченное лицо накладывает электронную цифровую подпись работника юридического лица и направляет в систему.

Все, декларация подписана и за ваше обслуживание НСЗУ будет платить заведению, в котором работает ваш врач. Если ваш врач отсутствует по причине болезни или отпуска – должна быть замена. Если вам понадобится помощь врача в другом городе, вы просто обращаетесь в ближайшее отделение первичной медицинской помощи.

Если вы нашли врача, который вам нравится – не затягивайте с подписанием декларации, так как врач может отказать в обслуживании, если уже набрал необходимое количество пациентов. Семейный врач обслуживает 1800 пациентов, терапевт – 2000, педиатр – 900. Цифра может быть больше для сельских врачей.

Шаг 3. Обращайтесь за помощью при первой необходимости.

Вы имеете право обращаться к семейному врачу с любыми вопросами, которые связаны со здоровьем. Большинство проблем можно решить на уровне первичного звена. При необходимости семейный врач может выдавать направления к узкопрофильным специалистам, выписывать рецепты, в том числе и по программе "Доступные лекарства". А также – медицинские справки.

Шаг 4. Не давайте взяток.

С 2018 года заведения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, получают плату за обслуживание каждого пациента, с кем подписана декларация. В 2019 году за одного пациента врачи получали 450 гривен. Эти деньги оплачивает государство, чтобы пациенты не платили самостоятельно. Это медицинская услуга, которая оплачивается из ваших налогов.

Как подписать декларацию с врачом онлайн

1. Зарегистрируйтесь на портале Helsi.me.

2. Выберите врача по собственным критериям и запишитесь к нему на прием.

3. Приходите на прием с документом, которые подтверждает вашу личность (паспортом), идентификационным кодом и мобильным телефоном (для подтверждения). Во время этого приема вы можете сразу получат медицинскую помощь.

Важно!

Если ваш врач прекратил практику, то декларация будет автоматически аннулирована. Вам придется выбрать нового врача и заново подписать декларацию.

Если вас не устраивает выбранный врач, то вы можете подписать декларацию с другим врачом, а предыдущая будет автоматически аннулирована.

Разорвать декларацию без переподписания документа с другим врачом, можно через обращение в НСЗУ.