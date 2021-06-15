Як вибрати сімейного лікаря і укласти з ним декларацію: детальна інструкція

Медичне обслуговування в Україні не залежить від місця прописки, проживання або інших факторів. Єдине, що потрібно для отримання повного комплекту безплатних медичних послуг - це декларація з лікарем. Вибрати його можна самостійно в будь-якому медичному закладі.

Крок 1. Вибрати лікаря.

Це може бути терапевт, у якого ви обслуговувалися раніше і залишилися задоволені результатом. Запитайте поради у друзів, сусідів, колег – вони поділяться позитивним досвідом обслуговування в поліклініці, амбулаторії, яка підійде вам географічно. Можна пошукати лікаря в місцевому відділі охорони здоров'я - там розкажуть, які фахівці працюють у вашому районі. Можна підійти до найближчого медичного закладу і познайомитися з лікарями. Ви маєте право вибрати лікаря не за пропискою, а того, який працює ближче до Вашого будинку або місця роботи.

Крок 2. Підписати декларацію.

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, підписують контракт з Національною службою здоров'я, а пацієнти – з тими лікарями, яких обрали. Для підписання декларації знадобляться паспорт та ідентифікаційний код. Якщо з педіатром або сімейним лікарем, який буде обслуговувати дитину – то ще свідоцтво про народження і документи одного з батьків (або опікунів).

Основний спосіб підписання декларації - електронний. Уповноважена особа закладу ПТД (в різних медустановах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар і т.д.) внесе ваші дані в систему. Потім декларацію видрукують і дадуть вам підписати. Потім уповноважена особа накладає електронний цифровий підпис працівника юридичної особи та направляє в систему.

Все, Декларація підписана і за ваше обслуговування НСЗУ буде платити закладу, в якому працює ваш лікар. Якщо ваш лікар відсутній через хворобу або відпустку – повинна бути заміна. Якщо вам знадобиться допомога лікаря в іншому місті, ви просто звертаєтеся до найближчого відділення первинної медичної допомоги.

Якщо ви знайшли лікаря, який вам подобається – не затягуйте з підписанням декларації, оскільки лікар може відмовити в обслуговуванні, якщо вже набрав необхідну кількість пацієнтів. Сімейний лікар обслуговує 1800 пацієнтів, терапевт – 2000, педіатр – 900. Цифра може бути більше для сільських лікарів.

Крок 3. Звертайтеся за допомогою при першій необхідності.

Ви маєте право звертатися до сімейного лікаря з будь-якими питаннями, які пов'язані зі здоров'ям. Більшість проблем можна вирішити на рівні первинної ланки. При необхідності сімейний лікар може видавати направлення до вузькопрофільних фахівців, виписувати рецепти, в тому числі й за програмою "Доступні ліки". А також – медичні довідки.

Крок 4. Не давайте хабарів.

З 2018 року заклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, отримують плату за обслуговування кожного пацієнта, з ким підписана Декларація. У 2019 році за одного пацієнта лікарі отримували 450 гривень. Ці гроші оплачує держава, щоб пацієнти не платили самостійно. Це медична послуга, яка сплачується з Ваших податків.

Як підписати декларацію з лікарем онлайн

1. Зареєструйтеся на порталі Helsi.me.

2. Виберіть лікаря за власними критеріями та запишіться до нього на прийом.

3. Приходьте на прийом з документом, що підтверджує вашу особу (паспортом), ідентифікаційним кодом та мобільним телефоном (для підтвердження). Під час цього прийому ви можете відразу отримають медичну допомогу.

Важливо!

Якщо ваш лікар припинив практику, то декларація буде автоматично анульована. Вам доведеться вибрати нового лікаря і заново підписати декларацію.

Якщо вас не влаштовує обраний лікар, то ви можете підписати декларацію з іншим лікарем, а попередня буде автоматично анульована.

Розірвати декларацію без перепідписання документа з іншим лікарем, можна через звернення до НСЗУ.