Как выбрать самый сладкий и сочный арбуз: точный и простой метод

Правильный выбор арбуза дело хлопотное, но специалисты подскажут, как это сделать правильно
Выбрать сочный и сладкий арбуз из горки бахчевых на рынке или в супермаркете бывает нелегко и требует специальных знаний и навыков. Но эксперты знают некоторые секреты и тонкости, как определить спелость арбуза и не получить дома разочарование.
Так, Игорь Дыдив, доцент Национального аграрного университета, советует посмотреть на плодоножку, пишет Expres.online.
Как определить, спелый арбуз или нет?
"Если есть возможность, то советую перед покупкой посмотреть на плод в разрезе. У спелого арбуза - сахаристая, насыщенного цвета мякоть, темное семя, характерный аромат", - говорит эксперт.
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