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Как выбрать самый сладкий и сочный арбуз: точный и простой метод

Пятница 31 июля 2020 08:25
Как выбрать самый сладкий и сочный арбуз: точный и простой метод
Арбузы нужно уметь выбирать (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Правильный выбор арбуза дело хлопотное, но специалисты подскажут, как это сделать правильно

Выбрать сочный и сладкий арбуз из горки бахчевых на рынке или в супермаркете бывает нелегко и требует специальных знаний и навыков. Но эксперты знают некоторые секреты и тонкости, как определить спелость арбуза и не получить дома разочарование.

Так, Игорь Дыдив, доцент Национального аграрного университета, советует посмотреть на плодоножку, пишет Expres.online.

Как определить, спелый арбуз или нет?

  • У хорошего арбуза поверхность должна быть без матового налета, а рисунок на коре четким и не расплывчатым.
  • При сжатии плод изнутри легонько потрескивает.
  • Типичный признак качества: место, где к плоду крепится плодоножка у спелого арбуза немного вогнутое.
  • Если же плодоножка (хвостик) слишком сухой, это может означать, что плод - переспелый.

"Если есть возможность, то советую перед покупкой посмотреть на плод в разрезе. У спелого арбуза - сахаристая, насыщенного цвета мякоть, темное семя, характерный аромат", - говорит эксперт.

Ранее мы писали, как выбрать самую сладкую и сочную дыню. Продавец поделился секретом.

Также специалисты рассказали, про симптомы и первые действия при отравлении арбузом с нитратами.

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