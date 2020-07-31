Как выбрать самый сладкий и сочный арбуз: точный и простой метод

Арбузы нужно уметь выбирать (фото: pixabay.com)

Правильный выбор арбуза дело хлопотное, но специалисты подскажут, как это сделать правильно

Выбрать сочный и сладкий арбуз из горки бахчевых на рынке или в супермаркете бывает нелегко и требует специальных знаний и навыков. Но эксперты знают некоторые секреты и тонкости, как определить спелость арбуза и не получить дома разочарование.

Так, Игорь Дыдив, доцент Национального аграрного университета, советует посмотреть на плодоножку, пишет Expres.online.

Как определить, спелый арбуз или нет?

У хорошего арбуза поверхность должна быть без матового налета, а рисунок на коре четким и не расплывчатым.

При сжатии плод изнутри легонько потрескивает.

Типичный признак качества: место, где к плоду крепится плодоножка у спелого арбуза немного вогнутое.

Если же плодоножка (хвостик) слишком сухой, это может означать, что плод - переспелый.

"Если есть возможность, то советую перед покупкой посмотреть на плод в разрезе. У спелого арбуза - сахаристая, насыщенного цвета мякоть, темное семя, характерный аромат", - говорит эксперт.

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