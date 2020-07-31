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Як вибрати найсолодший і найсоковитіший кавун: точний і простий метод

П'ятниця 31 липня 2020 08:25
Як вибрати найсолодший і найсоковитіший кавун: точний і простий метод
Кавуни потрібно вміти вибирати (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Правильний вибір кавуна справа клопітка, проте фахівці підкажуть, як це зробити правильно

Вибрати соковитий і солодкий кавун з гірки баштанних на ринку або в супермаркеті буває нелегко і вимагає спеціальних знань і навичок. Але експерти знають деякі секрети і тонкощі, як визначити стиглість кавуна і не отримати вдома розчарування.

Так, Ігор Дидів, доцент Національного аграрного університету, радить подивитися на плодоніжку, пише Expres.online.

Як визначити, стиглий кавун чи ні?

  • У смачного кавуна поверхня повинна бути без матового нальоту, а малюнок на корі чітким і не розпливчастим.
  • При стисненні плід зсередини легенько потріскує.
  • Типова ознака якості: місце, де до плоду кріпиться плодоніжка у стиглого кавуна трохи увігнуте.
  • Якщо ж плодоніжка (хвостик) занадто сухий, це може означати, що плід - перестиглий.

"Якщо є можливість, то раджу перед покупкою подивитися на плід у розрізі. У стиглого кавуна - цукриста, насиченого кольору м'якуш, темне насіння, характерний аромат", - говорить експерт.

Раніше ми писали, як вибрати найсоковитішу і найсолодшу диню. Продавець поділився секретом.

Також фахівці розповіли, про симптоми і перші дії при отруєнні кавуном з нітратами.

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