Врачи назвали самое полезное мясо: первое место по пищевой ценности

По словам медика, речь идет о говядине.

Чем же так полезно это мясо

Говядина - это мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и низким содержанием холестерина. Диетологи считают, что по пищевой ценности говядина занимает первое место среди всех видов мяса.

В 100 граммах говядины содержится около 25 граммов белка. Говяжий протеин - это высококачественный белок с соотношением аминокислот, в которых нуждается наш организм.

Говяжий белок имеет гораздо более высокую скорость усвоения и использования, чем другие виды мяса. Он может дополнить питание человеческого организма, повысить иммунитет и сопротивляемость, а также избежать риска различных заболеваний.

Почему говядина лучше других видов мяса

Так, содержание жира и холестерина в говядине примерно на 10% ниже, чем в свинине и баранине, что очень подходит для людей с высоким уровнем холестерина.

Говядина имеет гораздо более высокое содержание креатина, чем другие виды мяса, а креатин особенно эффективен для наращивания мышечной массы и улучшения интеллекта.

Кроме того, в говядине также содержатся необходимые организму микроэлементы, такие как калий, цинк, магний, железо и другие, а также витамины группы В, в том числе ниацин, витамин В1 и рибофлавин.