Врачи назвали самое полезное мясо: первое место по пищевой ценности
Врачи рассказали, какое мясо является самым полезным, ведь его пищевая ценность самая высокая среди остальных видов мясной продукции.
Об этом сообщила доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.
По словам медика, речь идет о говядине.
Чем же так полезно это мясо
Говядина - это мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и низким содержанием холестерина. Диетологи считают, что по пищевой ценности говядина занимает первое место среди всех видов мяса.
В 100 граммах говядины содержится около 25 граммов белка. Говяжий протеин - это высококачественный белок с соотношением аминокислот, в которых нуждается наш организм.
Говяжий белок имеет гораздо более высокую скорость усвоения и использования, чем другие виды мяса. Он может дополнить питание человеческого организма, повысить иммунитет и сопротивляемость, а также избежать риска различных заболеваний.
Почему говядина лучше других видов мяса
Так, содержание жира и холестерина в говядине примерно на 10% ниже, чем в свинине и баранине, что очень подходит для людей с высоким уровнем холестерина.
Говядина имеет гораздо более высокое содержание креатина, чем другие виды мяса, а креатин особенно эффективен для наращивания мышечной массы и улучшения интеллекта.
Кроме того, в говядине также содержатся необходимые организму микроэлементы, такие как калий, цинк, магний, железо и другие, а также витамины группы В, в том числе ниацин, витамин В1 и рибофлавин.
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